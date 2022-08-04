الجنيه المصري أمام “اختبار حرب”.. متى ينتهِيْ التراجع أمام الدولار

تراجعت قيمة الجنيه المصري يوم أمس الأربعاء بنحو 9 قروش مقابل الدولار وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.0387 جنيه للشراء، و 19.1484 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبل قرار التعويم فِيْ 2 نوفمبر 2016 نحو 8.79 جنيه للدولار، ثم قفز سعر الدولار فِيْ اليوم التالي إلَّى 14655 جنيها بعد قرار التعويم، وسجله قفزة كبيرة أخرى فِيْ 20 ديسمبر 2016 لتصل إلَّى 19.5605 جنيهاً (الأعلى رسمياً على الإطلاق).

اختبار الحرب

انتعش سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ 20 مارس 2022 لينخفض ​​إلَّى 15.7786 جنيه.

سرعان ما واجه التحسن التدريجي للجنيه اختبارًا صعبًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فِيْ ظل تداعيات صعبة مثل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المستورد، وموجات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي ضغطت على الاستثمارات الأجنبية فِيْ أذون الخزانة المصرية.

فِيْ 21 مارس 2022 سجل سعر الدولار 18.2884 جنيهًا، ثم جاءت آخر زيادة فِيْ 3 أغسطس 2022، حيث سجل سعر الدولار 19.1484 جنيهًا، وهُو أعلى سعر منذ 20 ديسمبر 2016.

صندوق النقد الدولي يدعو مصر لمزيد من الإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، 26 يوليو، إن مصر بحاجة إلَّى “تقدم حاسم” فِيْ الإصلاحات المالية والهِيْكلية، فِيْما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.

فِيْ تقييم لبرنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه مع مصر فِيْ عام 2022، أشار المجلس التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي إلَّى “استمرار هشاشة مصر بسبب عبء الدين العام المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة”.

وقال المجلس فِيْ بيان “هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم فِيْ إصلاحات مالية وهِيْكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكَمْة، وتعزيز المرونة فِيْ مواجهة الصدمات”.

وأضاف البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضا تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة المصرية.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهِيْل تمويل موسع يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

أعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب لبرنامج جديد فِيْ مارس، حيث تعرضت البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب فِيْ أوكرانيا.

مصر تعلق على تقييم “النقد الدولي”

وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عَنّْ قرب التوصل إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون جديد، وتأمل الحكومة المصرية أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر 2022.

وأكد الوزير، اليوم الأربعاء، أن قيمة التمويل المتضمن فِيْ البرنامج المتوقع الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تحدد بعد.

تتفاوض مصر وصندوق النقد الدولي على السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلَّى الاتفاق عليه، مثل تسهِيْل الصندوق الممدد، الذي تم تنفِيْذه سابقًا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من 2016 إلَّى 2022.

متى سينتهِيْ الانخفاض أمام الدولار

توقع بنك جولدمان ساكس أن تلجأ مصر إلَّى اقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك فِيْ تقريره الشهري عَنّْ الاقتصاد المصري، إن مصر بحاجة لتأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تعد مصر من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي فِيْ السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار فِيْ عام 2016.

كَمْا حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار فِيْ 2022، إضافة إلَّى 2.8 مليار دولار فِيْ شكل تمويل سريع لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

قد يساهم قرض الصندوق فِيْ وقف تراجع الجنيه أمام الدولار.