الجنيه المصري إلَّى أدنى مستوى فِيْ 5 سنوات.. والسندات الدولارية فِيْ القاع

انخفض سعر الجنيه المصري إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 5 سنوات، بينما هُوت السندات السيادية المصرية بالدولار إلَّى مستوى قياسي جديد، اليوم.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار

تراجع الجنيه المصري مرة أخرى، اليوم الأربعاء، إلَّى 18.82 جنيه للدولار، وهُو أدنى مستوى فِيْ خمس سنوات، بحسب رويترز.

فقد الجنيه أكثر من 16٪ من قيمته منذ بداية العام.

وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر إلَّى 18.762 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع.

هبوط السندات الدولارية

وأوضحت بيانات تريدويب أن السندات السيادية المصرية بالدولار شهدت تراجعا جديدا، وانخفضت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلَّى 1.3 سنت للدولار لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وأظهرت البيانات أن السندات المستحقة فِيْ عام 2040 تراجعت بمقدار 57.581 سنتًا للدولار، بينما تم تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاض ما بين 60 و 65 سنتًا.

وتعرضت السندات التي أصدرتها مصر، التي تعتمد بشدة على تدفقات رأس المال، لضغوط منذ أن أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى قطع إمدادات القمح ورفع أسعار الغذاء.

نصف مليار دولار من البنك الدولي

وافق البنك الدولي اليوم على تمويل نصف مليار دولار لمصر فِيْ إطار جهُود تعزيز الأمن الغذائي فِيْ البلاد.

وبحسب بيان صادر عَنّْ وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يهدف أيضًا إلَّى مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب فِيْ أوكرانيا.

وأضاف البيان أن “المشروع الحالي يهدف إلَّى تمويل مشتريات القمح، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على توفِيْر مخزون آمن، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية”.

من المقرر أن يساهم مشروع الاستجابة الطارئة بين مصر ومجموعة البنك الدولي فِيْ دعم جهُود الأمن الغذائي والصمود والتخفِيْف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح. فِيْ العالم، وساهمت الحرب المستمرة فِيْ ارتفاع أسعار القمح. هناك نقص فِيْ القمح فِيْ السوق.