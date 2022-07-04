الجنيه المصري عَنّْد أدنى مستوى فِيْ 5 سنوات مقابل الدولار

سجل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مقتربا من حاجز 19 جنيها للدولار.

وأظهرت بيانات رفِيْنيتيف أن الجنيه المصري وصل إلَّى مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش اليوم انخفاضا من المستوى 18.76 المسجل يوم الأحد.

ويعد هذا أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير 2017 عَنّْدما سجلت 18.91 جنيه للدولار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري فِيْ وقت سابق أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تراجعت فِيْ مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

أدت زيادات البنك المركزي الأمريكي التي بدأت فِيْ مارس آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلَّى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) فِيْ نهاية أبريل من 315.9 مليار فِيْ نهاية فبراير شباط وهُو آخر مَوعِد تتوافر عَنّْه بيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس.

وانخفض صافِيْ الأصول الأجنبية فِيْ مايو إلَّى 305.1 مليار جنيه وهُو تراجع للشهر الثامن على التوالي.

يمثل صافِيْ الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفِيْ المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير فِيْ حجم صافِيْ الأصول الأجنبية يعكس صافِيْ تعاملات النظام المصرفِيْ مع القطاع الأجنبي، بما فِيْ ذلك معاملات البنك المركزي.

وقال محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا فِيْ تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد الديون الخارجية أو تغيرات فِيْ تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا فِيْ السياحة.