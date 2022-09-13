الجنيه المصري يستقر مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارًا نسبيًا فِيْ تعاملات الثلاثاء، مع ترقب الأسواق قرارًا بتخفِيْض سعر الجنيه.

يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، مما أدى إلَّى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فِيْ أدوات الدين المصرية. .

تداولت البنوك، اليوم الثلاثاء، أسعار صرف الدولار بين 19.29 و 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.37 و 19.39 جنيه للبيع.

وفِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.31 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.31 جنيه للشراء و 19.38 جنيه للبيع.

فى البنوك الخاصة سجل سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى مستوى 19.33 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الورقة الخضراء الأمريكية 19.29 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع بالعربى. البنك الأفريقي، وسجل سعر الصرف لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 19.36 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.54 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع. وفِيْ البنك المركزي، سجل متوسط ​​أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه مستوى 19.53 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22.55 جنيه للشراء، و 22.72 جنيه للبيع.

وفِيْ البنك المركزي، سجل متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه مستوى 22.54 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع.

وفِيْ الوطن العربي سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.25 جنيه للشراء و 5.27 جنيه للبيع. فِيْما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 60.48 جنيه للشراء، و 62.89 جنيه للبيع.

لم يعد هناك أي خلاف حول خطوة تخفِيْض الجنيه، لكن الانقسام يدور حول ما إذا كان التخفِيْض سيكون تدريجيًا أم تعديلًا حادًا، كَمْا حدث فِيْ نوفمبر 2016.

وتراجعت قيمة العملة المحلية الآن بأكثر من 22٪ مقابل الدولار منذ تخفِيْضها فِيْ مارس الماضي.

يشير التراجع البطيء للجنيه أمام الدولار إلَّى أن البنك المركزي المصري يختار مسارًا تدريجيًا لخفض قيمة الجنيه بدلاً من تنفِيْذ تخفِيْض حاد مفاجئ فِيْ قيمة الجنيه على غرار ما حدث فِيْ عام 2016.

وستكون خطوة تخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ طريقها للتخفِيْف من الأزمة الاقتصادية الحالية من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والوفاء بوعود دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة إلَّى مصر.