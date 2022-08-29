الجنيه المصري يستقر مقابل الدولار ويصعد أمام اليورو والإسترليني

بينما يواصل الهِيْكل الجديد للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، تحركاته لتحقيق التوازن، استقر الجنيه المصري أمام الدولار فِيْ تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.

تداولت البنوك، اليوم الاثنين، أسعار صرف الدولار بين 19.12 و 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.20 و 9.22 جنيه للبيع.

سجل الدولار أدنى مستوى شراء فِيْ بنك قناة السويس عَنّْد 19.12 جنيه، وأعلى مستوى للبيع عَنّْد 19.22 جنيه فِيْ البنك المصري الخليجي والعربي الأفريقي. شهد سعر الدولار والعملات الأجنبية حركة جديدة خلال فترة التعاملات المصرفِيْة.

وفِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.14 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع. وصل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.13 جنيه للشراء و 19.23 جنيه للبيع.

وفِيْ البنوك الخاصة سجل سعر الصرف فِيْ البنك التجاري الدولي مستوى 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الورقة الخضراء الأمريكية 19.12 جنيهًا للشراء، و 19.22 جنيهًا للبيع فِيْ البنك العربي الأفريقي.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، فقد انخفضت العملة الأوروبية ما بين 7 إلَّى 23 قرشًا، سواء فِيْ البيع أو الشراء فِيْ البنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 18.97 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع. وفِيْ البنك المركزي، سجل متوسط ​​أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه مستوى 19.05 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

كَمْا سجل الجنيه الإسترليني تراجعا تراوح بين 15 و 28 قرشا سواء فِيْ البيع أو الشراء. وبلغ متوسط ​​سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر 22.29 جنيهًا للشراء و 22.46 جنيهًا للبيع.

وفِيْ البنك المركزي، سجل متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه مستوى 22.47 جنيه للشراء، 22.60 جنيه للبيع.

وفِيْ الوطن العربي سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع. فِيْما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 59.96 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.