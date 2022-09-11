الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار.. كَمْ يبلغ سعر الصرف

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات قوية اليوم الأحد، مسجلة 19.39 جنيه لأول مرة منذ عدة أشهر.

لأول مرة، انتهك الجنيه المصري الاستقرار فِيْ ظل إغلاق الأسواق العالمية.

خسر الجنيه المصري 3 قروش جديدة فِيْ البنوك الوطنية والخاصة خلال تعاملات الأحد، بعد أن بدأت التعاملات فِيْ سوق الصرف بالاستقرار عَنّْد مستوياتها يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار فى مصر

وبحسب شاشة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلَّى مستويات 19.35 جنيه للبيع ومستويات 19.29 جنيه للشراء، ليخسر ثلاثة قروش جديدة.

وفِيْ البنوك الخاصة، بنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العقاري المصري العربي، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.37 جنيه، فِيْما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.34 جنيه للدولار.

الدولار فِيْ البنك المركزي

كشفت شاشة أسعار الصرف، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، أن سعر صرف الدولار ارتفع يوم الخميس بمقدار 4 قروش إلَّى مستويات 19.3584 جنيه للدولار، فِيْما رفع البنك المركزي المصري أسعار الصرف بضع لحظات. قبل اليوم الأحد بواقع 3 قروش.

بعد الحركة الأخيرة لأسعار الصرف اليوم الأحد، ارتفع سعر صرف الدولار فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 19.3894 جنيه للبيع ومستويات 19.2807 جنيه للشراء، ليصل إجمالي الزيادات فِيْ 3 أيام إلَّى 10 قروش.

وخسر الجنيه المصري يومي الأربعاء والخميس 7 قروش بعد 5 جلسات متتالية من الاستقرار، ليسجل أكبر انخفاض يومي خلال عهد المحافظ الجديد حسن عبد الله الذي تولى منصبه فِيْ 18 أغسطس الماضي.

وبحسب أسعار صرف الدولار فِيْ البنك المركزي المصري، فإن سعر البيع يوم الخميس الماضي بلغ 19.3584 جنيه للدولار، بينما كان سعر الشراء 19.2507 جنيه للدولار فِيْ نهاية تعاملات الخميس الماضي.

كذبة الدولار الجمركي فِيْ مصر

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه تابع تداول أنباء غير دقيقة عَنّْ قيام وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفع الدولار الجمركي، قائلاً لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى وزارة المالية أو وزارة المالية. مصلحة الجمارك ترفعها أو تخفضها.

وقال بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، إن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي كل يوم. وأضاف البيان أن الجميع يجب أن يكونوا أكثر وعيا فِيْ استكَمْال المعلومات، والحصول عليها فقط من مصادرها الموثوقة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، تحديد سعر الدولار عَنّْد 19.31 جنيهًا للسلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج، اعتبارًا من اليوم الخميس، مقابل 19.19 جنيهًا للدولار الشهر الماضي، والزيادة الأخيرة للدولار هِيْ الخامسة. منذ تحرير أسعار الصرف فِيْ 21 مارس عَنّْدما انخفض سعر الجنيه بأكثر من 17٪. فِيْ يوم واحد.