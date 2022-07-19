الجنيه يواصل التراجع أمام الدولار ويقترب من أعلى سعر منذ قرار التعويم

وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار واقترب من أعلى سعر منذ قرار تعويم الجنيه فِيْ 2016.

انخفض الجنيه المصري إلَّى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم، وسجل سعر الدولار فِيْ مصر اليوم 19 يوليو 2022، نحو 18.9283 جنيهًا على شاشة البنك المركزي المصري.

اقترب الدولار من أعلى سعر له منذ تعويم الجنيه فِيْ 20 ديسمبر 2016، حيث سجل 19.13 جنيهًا.

يأتي تراجع الجنيه المصري رغم تراجع مؤشر الدولار عَنّْ ذروته التاريخية قرب مستويات 108 نقاط، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستويات 106 نقاط، بعد توقعات بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 أساس. النقاط فِيْ الاجتماع القادم.

أعلى قمة للجنيه منذ التعويم

فِيْ مارس 2022 وتحديدا فِيْ الحادي والعشرين، انخفض الجنيه المصري بنسبة 17٪، من مستويات 15.65 جنيه للدولار إلَّى مستويات 18.3 جنيه للدولار، واستمر الجنيه فِيْ التراجع حتى وصل إلَّى مستويات قريبة من 18.7 جنيه للدولار. .

وبتحرير جديد لأسعار الصرف، تمت استعادة قاعدة الدولار الجمركي التي ارتفعت إلَّى 16 جنيهاً، وفِيْ الشهر التالي 17 جنيهاً، ثم تمت الموافقة على آخر زيادة بلغت 18.6 جنيهاً للدولار.