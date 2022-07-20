الجهراء تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

تصدرت مدينة الجهراء الكويتية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم

نشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الرئيس السابق للجنة تسمية الظروف المناخية المتميزة “تساميات”، على حسابه على موقع “تويتر” قائمة بأعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم. .

11 مدينة عربية على القائمة

وبحسب موقع EldoradoWeather المتخصص، فقد ضمت القائمة 11 مدينة عربية من بين أفضل 15 مدينة حاصلة على أعلى درجات الحرارة في العالم.

وجاءت مدينة الجهراء في المرتبة الأولى في الكويت بنتيجة 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة البصرة (الحسين) في العراق التي سجلت 51.4 درجة.

وجاءت مدينة عبدان الإيرانية في المرتبة الثالثة بنسبة 51.3 درجة مئوية، تليها منطقتي الوفرة والصليبية في الكويت اللتين سجلتا 51.1 درجة مئوية.