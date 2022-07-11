الجوازات تتحقق من هوية التائهين والمنوّمين عبر الخدمات الإلكترونية المتنقلة

عملت الإدارة العامة للجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية المفقودين في مراكز الاستشارة الناقصة، والمرضى المودعين في مستشفيات المشاعر المقدسة للضيوف الرحيمين، عبر الأجهزة. . للتحقق من الخصائص الحيوية (البصمة)، وتوجيه التقارير الواردة من الجهات المختصة والمتعاونين والإشراف عليها في الوقت المناسب.

جهود حج جوازات السفر

وسابقاً أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالإدارة العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (27) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقل أشخاص غير مصرح لهم بالحج. يشار إلى أن اللجان الإدارية الموسمية تعمل على مدار الساعة. تنفيذ عقوبات فورية بحق المخالفين لقواعد وتعليمات الحج.