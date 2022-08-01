الجوازات تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر أبشر

دعت الإدارة العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر” من إصدار وتجديد جواز السفر السعودي، وكذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع السعودية. اكتب “سُبُل” لتسليم المستندات الصادرة عن جوازات السفر من أجل اختصار الوقت وتوفير الجهد.

صلاحية جواز السفر

وشددت الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر للخارج على أهمية التأكد من صحة جوازات سفرهم والمدة المتبقية من تاريخ انتهائها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات عبر منصة أبشر تتطلب حجز موعد إلكتروني إذا كنت ترغب في استلام جواز السفر عن طريق ة أقسام الجوازات في المناطق.