الجوازات تدعو المواطنين للمحافظة على جوازات سفرهم

دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين بالسفر خارج المملكة إلى الالتزام والالتزام بقوانين وأنظمة الدول التي يرغبون في السفر إليها لضمان سلامة المسافر وعدم الخضوع لعقوبات قد تمنع تحقيق الغرض من الرحلة، جواز السفر العربي ثلاثة أشهر بينما في الدول الأخرى لا تقل عن ستة أشهر مع مراعاة أن المدة المتبقية من الجواز تحسب من تاريخ المغادرة من المملكة. حث المواطنين على الحفاظ على جوازات سفرهم من التلف أو الضياع وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استخدامها، ووضع جوازات السفر في أماكن مخصصة وآمنة، والتأكد من أن جوازات السفر مسجلة لدى وزارة الخارجية. من خلال الرابط التالي .