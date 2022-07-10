الجوازات تصدر 15439 قرارًا إداريًا خلال شهر

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بدوائر الجوازات بالمناطق المختلفة 15،439 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة (1444 هـ) ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل والحدود. الأمان. وتنوعت العقوبات بين الحبس والغرامة والترحيل.

الغرامة والترحيل

طمأنت جوازات السفر جميع المواطنين والمقيمين في المنشآت والأفراد بعدم نقل أو توظيف أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تزويدهم بأي وسيلة من وسائل المساعدة في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. . وطالبت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة والرياض و (999) في باقي مناطق المملكة.