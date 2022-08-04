الجوازات تصدر 6501 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة العمل

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بدوائر الجوازات بالمناطق المختلفة، (6501) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة (1444 هـ) ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل والإقامة. أمن الحدود، وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامة والترحيل.

جوازات السفر تحذر

وأكدت الجوازات أن على جميع المواطنين والمقيمين في المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء منتهكي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو مواصلات. .

أرقام التقرير

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض و (999) في باقي مناطق المملكة. المناطق.