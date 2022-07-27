الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال معتمري الخارج

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن استعدادها لاستقبال الحجاج من خارج المملكة لموسم العمرة 1444 هـ، الأول من محرم، حيث دعمت جميع الموانئ الدولية (الجوية – البحرية – البرية) بكوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية حديثة. .

في خدمة الحجاج

وأكدت الجوازات توافرها لخدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم واستكمال إجراءاتهم بسلام وهدوء.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق العمرة ابتداءً من شهر محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 30/7/2022 م وذلك ضمن الجهود المبذولة للتسهيل. الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام وهدوء.

العديد من الخيارات

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

متطلبات

اشتملت اشتراطات اصدار تصاريح العمرة ومدخل المسجد الحرام على الامن الصحي حسب طلب ثقتنا لمن ثبتت اصابته او خالط احد المصابين بكورونا اذنه سيتم الإلغاء من خلال التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الإقامة داخل العلبة والالتزام بمغادرة العلبة مع نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير مصرح لهم بدخول الحرم.