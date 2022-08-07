الجوازات تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في السعودية آليًّا

امتثالا للتوجيهات الملكية بدأت المديرية العامة للجوازات، اليوم، تنفيذ إجراءات مد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة الذين يجددون بانتظام لفترات سابقة، وذلك لمدة (6) أشهر حتى 5 أشهر. / 13/1444 هـ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

التمديد التلقائي

وأوضحت الجوازات أنه بالنسبة للتمديد، يلزم دفع رسوم “تحديد هوية الزائر” حتى نهاية يوم الثلاثاء 25/1/1444 هـ الموافق 23/8/2022، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بشكل آلي دون الحاجة إلى ذلك. قم بزيارة مكاتب الجوازات.

وأشار إلى أنه سيتم طباعة هوية الزائر من خلال حساب المضيف على منصة “أبشر” وتسليمها عبر البريد السعودي (سبول).