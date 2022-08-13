الجوازات تواصل جهودها لخدمة المعتمرين من خارج المملكة

تواصل الإدارة العامة للجوازات عملها الخدمي لحجاج بيت الله الحرام واستكمال إجراءات دخول الحجاج من خارج المملكة.

تستفيد جوازات السفر من قدراتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج القادمين لأداء العمرة. pic.twitter.com/BsyULgSa9F

– الجوازات السعودية (AljawazatKSA) 12 أغسطس 2022

أتاحت وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لغرض السياحة والزيارات إلى أداء العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية وإثراء التجربة الثقافية والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

في خدمة الحجاج

وأكدت الجوازات توافرها لخدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم واستكمال إجراءاتهم بسلام وهدوء.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق العمرة ابتداء من شهر محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 7/30 م 2022 وذلك ضمن الجهود المبذولة للتسهيل. الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام وهدوء.

العديد من الخيارات

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

متطلبات

اشتملت اشتراطات اصدار تصاريح العمرة ومدخل المسجد الحرام على الامن الصحي حسب طلب ثقتنا لمن ثبتت اصابته او خالط احد المصابين بكورونا اذنه سيتم الإلغاء من خلال التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الإقامة داخل العلبة والالتزام بمغادرة العلبة مع نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير مصرح لهم بدخول الحرم.