الجوازات تُذَكِّر بشرط هام في الجواز قبل السفر للخارج

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن المواطن عند السفر يجب أن تكون المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر لدول أخرى. البلدان

#noon_news | النقيب ناصر العتيبي يجب على المواطن عند السفر أن يكون لديه فترة متبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر إلى دول أخرى. # قناة_السعودية pic.twitter.com/sNLP0aEaWg

– قناة الأخبار السعودية (saudiatv_news) 19 أغسطس 2022

مضاعفة الجهود

وأضاف العتيبي، متحدثا للقناة السعودية، أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقرار إلغاء شرط حصول المواطن على بوليصة تأمين لفيروس التاج. تم تنفيذه.

رسالة للمواطنين

ووجه الناطق باسم الجوازات رسالة للمواطنين قال فيها يجب حفظ الجوازات من التلف والضياع ووضعها في أماكن مخصصة وآمنة، ويجب عدم إهمال هذه الوثائق أو استخدامها بشكل غير محدود، مع تسجيل بياناتها لدى السفارات وحمل بطاقة. صورة على هاتف محمول أثناء السفر.