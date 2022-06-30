الجوازات ضمن مبادرة طريق مكة في ماليزيا ابتسامة وترحيب بضيوف الرحمن

تكثف الإدارة العامة للجوازات جهودها لخدمة الحجاج ضمن مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا.

الابتسامة والترحيب هي كلمة موظفي وموظفي المديرية العامة للجوازات أثناء استقبال وإنهاء إجراءات حجاج ماليزيا.

فريق الجوازات في # مكة_طريق_المبادرة مملكة # ماليزيا .. بابتسامة وترحيب بضيوف الرحمن. # سلام_آمن# رؤية_سعودية_2030 pic.twitter.com/2mZCGaSvh7

– الجوازات السعودية (AljawazatKSA) 29 يونيو 2022

إطلاق مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش هذا العام 1444 هـ استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في تيسير الحجاج، وحماس القادة الحكماء لرعاية الحجاج.، سقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من بلادهم، ابتداء من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، والمرور بإتمام إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من استيفاء الشروط الصحية، بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب الشروط. النقل والإقامة في المملكة، وعند وصولهم يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع طرق مخصصة، فيما تتولى الجهات الخدمية تسليم أمتعتهم في منازلهم.