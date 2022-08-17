الجوازات للمواطنين احموا أنفسكم بالإبلاغ عن فقدان جواز سفركم

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة الإبلاغ عن ضياع جواز السفر مما يساهم في حماية المواطنين الآخرين.

وقالت جوازات السفر في إنفوجرافيك صادر عنه “الإبلاغ عن ضياع جواز سفرك يحميك ويمنع الآخرين من الاستفادة منه .. لكي تكون سعيدًا بسفرك، احرص على جواز سفرك”.

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للجوازات من أهمية الحفاظ على جوازات سفرهم من التلف أو الضياع، ووضعها في أماكن مخصصة وآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو استخدامها بشكل غير لائق.

وقالت الجوازات إن إضافة أو حذف أو تغيير المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإضرار المتعمد أو التشويه أو التغيير في الصورة يعاقب عليه النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو منع السفر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو كليهما.