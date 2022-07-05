الجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطنين إلى خارج المملكة

أنشأت الإدارة العامة للجوازات سلسلة من المتطلبات للمواطنين للسفر خارج المملكة.

أوضحت جوازات السفر عبر حسابها على تويتر أنه عندما يسافر أي مواطن خارج المملكة، يجب أن يستوفي المتطلبات التالية

متطلبات سفر المواطن

تأكد من المدة المتبقية في جواز السفر، والمدة لا تقل عن 3 أشهر عند سفرك إلى الدول العربية، والمدة لا تقل عن 6 أشهر عند سفرك إلى دول أخرى.

يجب أن يكون تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

السجل العائلي هو مستند يعتمد المعالين داخل المملكة ولا يمكن لحامله السفر من خلاله إلى دول الخليج.

لا تسمح لك الهوية الوطنية في “توكلنا وأبشر” بالسفر خارج المملكة، ويجب عليك إحضار البطاقة الأصلية.

الهوية الوطنية هي مطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز سفر للمُعالين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر، ومن لديه جواز سفر ساري المفعول، “3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى”، يمكنه السفر خارج المملكة دون الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

تلقي 3 جرعات، أو إذا لم يمر أكثر من 8 أشهر منذ تلقي الجرعة الثانية، “باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدة حسب حالتهم الصحية تظهر في طلب ثقتنا”.