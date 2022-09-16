الجوع الحاد يكتسح 48 مليون شخص فِيْ 10 دول.. شطب الديون قد يخفف المأساة

يعيش 48 مليون شخص فِيْ 10 دول تحت تهديد الجوع الحاد، والذي من المحتمل أن يتحول إلَّى مجاعة خطيرة، بسبب العواقب الكارثية لتغير المناخ.

وتحذر منظمة أوكسفام غير الحكومية من أن الجفاف الشديد والفِيْضانات الشديدة والتصحر قد ضاعف من حدة “الجوع الشديد” فِيْ البلدان الأكثر عرضة لكوارث المناخ.

وأشارت المنظمة إلَّى أن شطب ديون هذه الدول المعرضة للخطر سيسمح لها بالاستثمار فِيْ مكافحة حالات الطوارئ المناخية.

ودعت أوكسفام الدول الصناعية إلَّى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإصلاح الأضرار التي تسببت فِيْها.

تضاعف الجوع الشديد

ذكرت منظمة أوكسفام فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة أن الجوع الحاد زاد بنسبة 123٪ فِيْ 10 دول مصنفة على أنها الأكثر عرضة لمخاطر المناخ الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي.

وذكر التقرير أن 48 مليون شخص فِيْ هذه الدول العشر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلَّى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلَّى أن 18 مليون شخص على وشك المجاعة.

وعلى الرغم من أن الصراعات والأزمات الاقتصادية تظل العوامل الأساسية وراء الجوع، فإن “ظواهر الطقس المتطرفة، التي تتزايد وتيرتها وشدتها، تحد أيضًا من قدرة الفقراء على معالجة الجوع ومواجهة الصدمات المستقبلية”، وفقًا للتقرير.

الجفاف ونقص المياه

واستشهدت أوكسفام بالصومال، التي تواجه أسوأ موجة جفاف فِيْ تاريخها، مما أجبر مليون شخص على الفرار من ديارهم، فِيْ حين أنها من أقل البلدان استعدادًا لمواجهة أزمة المناخ.

فِيْ غواتيمالا، تسبب نقص المياه فِيْ فقدان 80٪ من محصول الذرة ودمر نباتات البن، مما أجبر العديد من السكان على مغادرة البلاد.

واعتبرت أوكسفام أن حَقيْقَة أن الدول التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية عَنّْ أزمة المناخ هِيْ الأكثر معاناة، “دليل صارخ على وجود تباينات فِيْ العالم”.

وشددت على أن الدول الصناعية، وخاصة دول مجموعة العشرين، “مسؤولة عَنّْ أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات الكربون فِيْ العالم”، فِيْ حين أن إجمالي انبعاثات الدول العشر الأكثر عرضة للخطر لا يتجاوز 0.13٪.

وأشار التقرير إلَّى أن “شركات الطاقة الأحفورية تجني أرباحاً فِيْ أقل من 18 يوماً تكفِيْ لتمويل كامل المناشدات الإنسانية الصادرة عَنّْ الأمم المتحدة لعام 2022” والبالغة 49 مليار دولار.

تعتقد أوكسفام أن زعماء العالم يجب أن يقدموا تعهدات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت يوم الثلاثاء، ومؤتمر COP 27 فِيْ نوفمبر، للحد بشكل كبير من انبعاثات بلدانهم و “تقديم تعويضات للدول الأكثر ضعفا، عَنّْ الأضرار” يتكبد.