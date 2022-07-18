الجوع يحاصر فقراء سريلانكا وقفزة هائلة فِيْ أسعار السلع

أدى التضخم المفرط الذي أدى إلَّى موجة من المظاهرات التي أدت إلَّى سقوط رئيس البلاد الأسبوع الماضي، إلَّى خفض القوة الشرائية لسريلانكا الذين يشترون أقل ويأكلون أقل ويعملون أقل.

بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية فِيْ سريلانكا فِيْ يونيو 80.1٪ على مدار عام، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يحتاج حوالي خمسة ملايين شخص، أو 22٪ من السكان، إلَّى مساعدات غذائية، فِيْ حين أن خمس عائلات من كل ست عائلات لا تأكل وجبات يومية كاملة، أو تأكل أقل، أو تشتري مواد ذات جودة أقل.

شهد سوق الخضار بالجملة الرئيسي فِيْ نيو مانينغ، كولومبا، الحركة يوم الأحد مع تدفق المشترين والتجار والحمالين إليه.

مع ذلك، يؤكد التجار أن الحركة قد تراجعت لأكثر من النصف منذ مارس.

التاجر م يقول. مفِيْد “ارتفعت أسعار كل شيء بأكثر من الضعف”، مؤكدا أن مبيعاته تراجعت بنسبة 70٪. وبحسب البيانات الصادرة اليوم، قفز مؤشر الأسعار إلَّى 80.1٪.

ويقول “يتم التخلص من بعض المحاصيل غير المباعة، ويأتي الكثير من الفقراء لأخذها بعد إغلاق السوق”.

مدد الرئيس السريلانكي بالإنابة، رانيل ويكرمسينغ، يوم الاثنين حالة الطوارئ، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لاختيار رئيس جديد، أحد المرشحين البارزين فِيْ البلاد.