“الجولة قبل الأخيرة” موعد مباراة الهلال والفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022

مباراة الهلال والفتحاقترب الدوري السعودي ، أو المعروف باسم دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين للموسم الحالي 2022 ، من الاكتمال ، حيث لم يتبق سوى مباراتين لجميع الفرق المشاركة ، حيث اشتعل صراع القمة والفوز باللقب بين الاتحاد. النادي الملقب بالعميد وله رصيد 61 نقطة ويحتل المرتبة الأولى ونادي الاتحاد الهلال الملقب بالموجة الزرقاء ، ولقائد آسيا نفس رصيد النقاط لكن الاتحاد يتقدم بهدف واحد. الهلال الذي لن يستسلم لخسارة لقب الدوري هذا العام.

تقترب جماهير الهلال في المملكة العربية السعودية من مباراة الهلال والفتح بهدف كسب النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على لقب الدوري للمباراة الأخيرة في المسابقة ، متمنين أن يوفق نادي الاتحاد. التي ستلعب في نفس الوقت ، تتعثر من أجل الشفافية وعدم العبث بنتائج المباريات.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري المحترفين

وتقام مباراة الهلال والفتح يوم الخميس المقبل 23 يونيو 2022 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضي الواقع في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء والذي يتسع لـ 26 ألف ملعب. حيث تقام مباراة الهلال والفتح في التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى نادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز ، للفوز بالنقاط الثلاث في مباراته ضد الفتح ، من أجل ملاحقة الاتحاد متصدر الترتيب ، ولكن بنفس رصيد الأزرق ، التي لديها 61 نقطة ، جمعت من 28 مباراة ، وتأمل في الفوز بالمباراة ، في انتظار تعثر الاتحاد أو تعويض فارق الهدف ، من أجل تتويج بلقب كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين للموسم الحالي 2022.

أما نادي الاتفاق ، فيحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة ، وهو بعيد كل البعد عن الهبوط ، تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس ، حيث يقدم عروضا جيدة تحت قيادة ذلك المدرب.

كما ذكرت صحيفة رياضية قبل فترة أن الحكم التشيلي روبرتو توبار سيدير ​​مباراة الهلال والفتح.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الفتح

ومن المتوقع أن يبدأ تشكيل الهلال الملقب بزعيم آسيا على النحو التالي: