الجولة “2”دوري روشن..لقاء ثأري للهلال وصدامات قوية للنصر والاتحاد

تستأنف مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفِيْن مساء الأربعاء 31 أغسطس 2022، بمواجهتين بين “الباطن والفتح” و “الهلال والفِيْحاء”.

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مَوعِد مباريات الأربعاء فِيْ دوري روشان السعودي

يستضيف الباطن نادي الفتح على أرضه فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن الساعة 655 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فِيْما ستنقل المباراة على شبكة قناة SSC المالكة لحقوق البث التلفزيوني الحصري للرياضة السعودية. مسابقات

وستختتم مباريات الأربعاء، بإعادة تأهِيْل نادي الهلال، عَنّْدما يواجه غريمه الفِيْحاء فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز.

مَوعِد مباريات الخميس فِيْ دوري روشان السعودي

تقام يوم الخميس مباراتان من الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي، حيث سيدعو الرائد الوحدة فِيْ تمام الساعة 700 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءً، يحل فريق الشباب ضيف أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فِيْما تُذاع المباراتان على شبكة SSC.

مَوعِد مباريات الجمعة فِيْ دوري روشان السعودي

دعا نادي العدالة من قبل الطائي فِيْ اليوم الثاني من الدوري السعودي، فِيْ مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستختتم مباريات الجمعة، بمواجهة بين الخليج والدماك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مَوعِد مباريات السبت فِيْ دوري روشان السعودي

وتختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفِيْن روشان بمواجهتين بين النصر والاتحاد ضد التعاون والاتفاق.

يحل النصر ضيفًا على التعاون فِيْ اليوم الثاني من الدوري السعودي، الساعة 700 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

فِيْ تمام الساعة 900 مساءً، يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق فِيْ استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”.