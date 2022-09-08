الجولة “3”دوري روشن.. اختبارات صعبة أمام الشباب والنصر والاتحاد

تستأنف مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بثلاث مباريات بين “الخليج والعدالة” و “الشباب والطائي” والوحدة وأبها. .

مَوعِد مباريات الخميس فِيْ دوري روشان السعودي

وستتم دعوة الفريق الكروي الأول لنادي العدالة من قبل نظيره الخليجي، على استاد الأمير محمد بن فهد، الساعة 630 مساء اليوم بتوقيت السعودية، فِيْما ستنقل المباراة على قناة SSC التي تستضيف. الحقوق التليفزيونية الحصرية للمسابقات الرياضية السعودية.

فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يستقبل فريق الشباب نظيره الطائي، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد “الملز”، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

وتختتم مباريات اليوم الخميس بمواجهة الوحدة مع فريق أبها فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

مَوعِد مباريات الجمعة فِيْ دوري روشان السعودي

تقام يوم الجمعة مباراتان من الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي، يحل الباطن ضيفًا على الاتفاق الساعة 630 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءً، يحل الاتحاد ضيفاً على الرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، فِيْما ستُذاع المباراتان على شبكة SSC.

مَوعِد مباريات السبت فِيْ دوري روشان السعودي

يحل نادي التعاون ضيفًا على نادي الفِيْحاء فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد، الساعة 630 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستختتم مباراتا السبت والأسبوع الثالث من دوري روشان بمباراة النصر وضمق على ملعب مرسول بارك فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.