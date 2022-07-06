‏الجونة يعلن رحيل الجهاز الفني بالكامل بعد التعادل مع الأهلي

أعلن رضا الفدائي مساعد مدرب فريق الجونة الأول لكرة القدم، رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر مصطفى، بعد التعادل مع الأهلي.

التقى الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال الفدوري في تصريحات إذاعية إن الجهاز الفني اعتذر بعد مباراة الشرقية لكن المدرب الجديد قال إنه لن يكون مسؤولا عن مباراة الأهلي.

وأوضح أن مجلس إدارة الجونة طلب منهم خوض مباراة الأهلي قبل المغادرة، وقررنا عدم استكمال المهمة بسبب سوء الحظ الذي واجهناه.