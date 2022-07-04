من هي الجوهره الفدا زوجة الامير ويكيبيديا

من هي الجوهرة الفدا زوجة الأمير ويكيبيديا، يتواجد في المملكة العربية السعودية العديد من الشخصيات الكبيرة ، وتعد من الطبقة الرفيعة والمكونة من الأمراء والمشايخ والتي يكثر التساؤلات والاستقسار عن حياتهم وأحواليهم، ومن أبرزهم الجوهره الفدا زوجة الأمير، والتي تحظى باهتمام كبير ن الكثير من الأشخاص حول معرفة تفاصيل حياتهم وسنتطرقك الى من هي الجوهرة الفدا زوجة الأمير.

الجوهرة الفدا زوجة الأمير عبدالله ويكيبيديا

تعتبر الجوهره الفدا من الشخصيات البارزة جدا والكبيرة في المملكة العربية السعودية، كما تعد أحدى الشخثصيات التي يرجع اصلها الى الامير الملك عبد العزيز سشعود، وأمها حصه بن احمد، وتعتبر من أبرز النسيوات التي تمتلك شهرة في السعودية، وقد عملت الجوهرة فدا في العديد من المنصاب، وشاركت في لمثيدي من الأعمال الخيرة والندوات ويشهد الها الكثير بعفويتها وبساطتها الكبيرة.

الجوهرة الفدا السيرة الذاتية

الجوهرة فيديا والتي يتم تصنيفها أنها من أبرز الأميرات في المملكة العودية، والت تعد الى عائلة حاكمة في السعودية وهي عائلة آل سعود سنتعرف بشكل أكبر على الجوهره الفدا زوجة الامير:

الاسم: الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود.

اسم الأب: عبد العزيز آل سعود.

اسم الأم: حصة بنت أحمد السديري.

العمر: في العقد الخامس من عمرها.

الجنسية: سعودية الجنسية.

العرق: عربي.

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللهجة السعودية، اللغة الإنجليزية.

الديانة: الإسلام.

المهنة: أميرة سعودية، ناشطة اجتماعية وإنسانية.

من هو زوج الجوهرة الفدا

تعتبر زوج جوهرة الفدا الامير خالد عبد الله وأنجبت منه عدة من الأبناء ولن لم تستمر معه طويلا وذك بسبب وفاته، وبعد فترة من وفاته تزوجت من الأمير فهد بن عبدالعزيز والذي يعد من الشخصيات الكبيرة والمعروفة في السعودية، والي يعمل في العديد من المنصات الكبيرة في السعودية، ومعروف عن الاميرة فيديا، أنها تحب انسانة اجتماعي وانسانية، وتقدم الكثير من الأعمال الخيرة الضخمة للأسر المتعففة..

الأميرة فيدا سعودية الجنسبة، في العقد الخامس من عمرها، وهي ابنة الأمير عبد العزيز آل سعود يتعرف بأنها انسانه خيرة ، تزوجت من الملك فهد بن عبد العزيز، والذي يعتبر من الأمراء المشهورين في السعودية.