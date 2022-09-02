الجيش الأمريكي ينضم لجبهة الحرب على التغير المناخي.. كَيْفَ

انضم الجيش الأمريكي إلَّى جبهة الحرب بشأن تغير المناخ، بعد أن أعلن قادته أنهم يتخذون خطوات لتخضير كل ثكناتهم فِيْ الاتجاه العام للبلاد.

ووفقًا لشبكة CBS الإخبارية الأمريكية، بدأ الجيش الأمريكي فِيْ تطبيق استخدام الخيارات الخضراء الصديقة للبيئة فِيْ جميع ممارساته داخل ثكناته المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن اعتبرت الحكومة الأمريكية تغير المناخ تهديدًا للأمن القومي، وأصبح التعامل مع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة أولوية للجيش الأمريكي الآن.

وأبلغت الشبكة الإخبارية عَنّْ إحدى تجارب انتقال الطاقة النظيفة التي ينفذها الجيش الأمريكي حاليًا، داخل Fort George G. Meade فِيْ ماريلاند.

يضم هذا الحصن القيادة الإلكترونية العامة للجيش الأمريكي ووكالة الأمن القومي، حيث نُقل عَنّْ تصريحات العقيد مايكل ساب، قائد السرية فِيْ الحصن، قوله “أكثر ما تحتاجه عجلة الحرب فِيْ القرن الحادي والعشرون هُو الطاقة والاستدامة “.

أعلن العقيد الأمريكي فِيْ تصريحاته لشبكة الأخبار الأمريكية، أن معسكره سيزيد من معدل الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة واستخدام الخلايا الشمسية بنسبة 60٪ للثكنات ابتداء من الآن.

من خلال استغلال مساحة فارغة تصل إلَّى 60 فدانًا فِيْ محيط الحصن، وتحويلها إلَّى حقل لخلايا الطاقة، سيتم إنجاز هذا المشروع بحلول عام 2026 على أبعد تقدير.