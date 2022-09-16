الحائلي يؤمن نفسه بـ”طلب خاص” لاتحاد القدم عَنّْ كلاسيكو النصر

كشفت تقارير إعلامية، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، قدم طلبًا إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص المباراة المقبلة ضد النصر، فِيْ دوري روشان السعودي.

سيلتقي أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد من قبل نظيره النصر بملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ليلة الأحد 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة لموسم روشان السعودي 2022. 2023.

وبحسب صحيفة الرياضية، تقدمت إدارة الاتحاد، الجمعة، بطلب إلَّى لجنة الحكام لتكليف حكام أجانب لكلاسيكو النصر.

ويأتي ذلك استمرارا لاستقدام حكام أجانب من الدور الأول ضد العدل والاتفاق والرائد والخليج.

وحولت ادارة انمار الهِيْلي مبلغ 175 الف ريال قيمة الطاقم الاجنبي الذي سيكون من النخبة حسب الطلب الاتحادي.

والجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.