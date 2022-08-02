الحائلي يتجاهل تحذيرات حمد الله.. ويتسبب فِيْ كارثة الاتحاد الكبرى

ساعة بعد ساعة .. أسرار جديدة تبرز فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله الذي أغلقت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب بابها الأول.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* تحذيرات الحمد الله للإدارة الاتحادية

وأطلق الصحفِيْ الرياضي وليد الصيعري العَنّْان لمفاجأة كبرى عَنّْدما كشف أن حمدالله كان على علم بوجود تسجيلات صوتية يمكن أن تدينه وتدين نادي الاتحاد ضد النصر.

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وأشار الصيعري فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن حمدالله أبلغ إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، أن الوسيط فِيْ المفاوضات يحتفظ بسجلات سيكشفها، فِيْ حال عدم حصوله على مبلغ 150 ألف ريال من الاتحاد.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن إدارة الاتحاد تجاهلت تحذيرات النجم المغربي، ولم تدفع المبلغ للوسيط الذي أرسل الأخير التسجيلات إلَّى النصر.