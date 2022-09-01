الحائلي يرد على البلطان ومصالحة الاتحاد والنصر.. ويكشف عَنّْ 14 صفقة

حسم أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجدل حول العديد من الملفات الساخنة. المتعلقة بالنادي بشكل عام وفريق كرة القدم بشكل خاص.

عدة أزمات خطيرة تلاحق نادي الاتحاد، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ وتحديدا قضيتي المغربي عبد الرزاق حمدالله والمدافع الدولي أحمد شراحيلي.

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وأوقفت لجنة الاحتراف السعودية الحمد الله “4 أشهر” ومنعت الاتحاد من التعيين “لمدة قياسية”. بحجة التفاوض مع النجم المغربي، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر، فِيْما لا تزال قضية الشراحيلي معلقة أمام الجهات المختصة.

وفِيْ حديثه لبرنامج “صدى الملاعب” نفى الهِيْلي المصالحة مع النصر بعد أزمة الحمد الله، مؤكدا صحة موقف الاتحاد من موضوع التعاقد مع الشراحيلي. خلافا لما يزعمه خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

أعلن رئيس نادي الاتحاد، أنه تمت تلبية جميع طلبات المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خلال السوق الصيفِيْ، الذي أغلق أبوابه رسمياً، منتصف ليل الأربعاء.

* فِيْما يلي أبرز أقوال أنمار الهِيْلي مع برنامج “صدى الملاعب”

حقق نادي الاتحاد قفزة كبيرة فِيْ السنوات الأخيرة.

لقد حول مجلس إداري الاتحاد من التنافس على الهبوط إلَّى فريق يقاتل على الألقاب.

– بعد المركز الثاني بالموسم الماضي نجهز الفريق للصعود على منصة التتويج عام 2023.

كان رحيل المدرب كوزمين كونترا والتعاقد مع نونو سانتو ضروريين. لحقن دم جديد.

– الإتحاد مكتمل وقد أوفِيْنا بكل طلبات المدرب نونو سانتو فِيْ السوق الصيفِيْ.

نتقدم باستئناف رسمي أمام مركز التحكيم الرياضي فِيْ قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولم يخطئ الاتحاد فِيْ اتفاق العقد مع أحمد الشراحيلي من نادي الشباب.

– وقعَنّْا مع شراحيلي بعد دخوله المدة الحرة لعقده مع حركة الشباب.

– لا صلح مع النصر. طلبت شركة العالم التعاقد مع نجمتي ألعاب مختلفِيْن فِيْ الاتحاد.

لقد استجبنا لعرض النصر. بالتقدم للحصول على عقد مع خالد الغنام وعبدالله الخيبري.

– لم نتفاوض مع محمد الفتيل قلب دفاع نادي النصر قبل إغلاق الميركاتو.

– وقعَنّْا 14 عقد رعاية جديد وبقي عقدين لقميص الفريق الأول.

– نجحنا فِيْ تخفِيْض ديون الاتحاد من 150 مليون ريال إلَّى 100 مليون ريال فِيْ موسم واحد فقط.

– أشكر عشاق الاتحاد. أتمنى لك الدعم وأن أكون مع الفريق.