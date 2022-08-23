الحائلي يرسم سيناريو الاتحاد لعدم تكرار “صدمة” الموسم الماضي

يوما بعد يوم، تمكنت إدارة نادي الاتحاد من توفِيْر كل سبل النجاح ضد كتيبة النمور قبل انطلاق الموسم الجديد للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفريق الموسم الماضي، لكن الهلال فاز بها فِيْ الجولة الأخيرة.

وتعمل القيادة النقابية برئاسة أنمار الهِيْلي على توحيد كل الفئات وإنهاء كل الأزمات ليحقق الفريق نتائج طيبة مع بداية الموسم، وربما نجاح إدارة أنمار الهِيْلي. شهادة الكفاءة المالية، وبذلك يتم اعتمادها، حيث أن الإدارة سددت جميع التزاماتها التعاقدية والمالية، وفقًا للنطاق المحدد حتى تاريخ 31 مارس، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وهكذا نجح الاتحاد فِيْ تتويج إحدى أهم الأزمات التي عصفت بالفريق فِيْ المرحلة الأخيرة والتي شغلت كلاً من مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي نونو سانتو قبل أن يتمكن النادي من استكَمْال كافة متطلباته. الحصول على شهادة الكفاءة الاقتصادية فِيْ فترة التسجيل الصيفِيْة، وإغلاق جميع المتطلبات المعلقة من الرواتب السابقة والمتأخرات لبعض اللاعبين المحليين والأجانب حتى يتمكن النادي من الحصول على هذه الشهادة التي تسمح للأندية بالتسجيل، بينما يتم منع النادي المتورط من الوفاء بالتزاماتها لتوقيع أي عقد.

وتعمل إدارة الاتحاد حاليا على توفِيْر كل سبل الاستقرار فِيْ فريق الجداوي، حيث تعاقد النادي مع المصري طارق حامد وأنجولا هِيْلدر كوستا وأحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة. تحقيق نتائج جيدة فِيْ الأسابيع الأولى من المسابقة المحلية والاستمرار فِيْ الانتصارات للفوز باللقب وعدم تكرار الصدمة “الموسم الماضي الذي خسر فِيْه الفريق لقب الدوري فِيْ اليوم الأخير لصالح الهلال.