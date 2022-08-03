الحائلي يعاقب حمد الله.. ومفاجأة فِيْ مَوعِد تنفِيْذ إيقاف نجم الاتحاد

فجّر العداء الشرعي أحمد الأمير مفاجأة من العيار الثقيل بإيقاف النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق كرة القدم الأول فِيْ الاتحاد.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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وبعد القرار “المهني”، اختلفت الآراء بين وسائل الإعلام بشأن مَوعِد بدء تطبيق عقوبة تعليق النجمة المغربية البالغة من العمر 31 عاما.

* مَوعِد اعدام ايقاف الحمد الله .. وحكَمْ النقابة

وفِيْ هذا السياق، أعلن الأمير، عبر حسابه على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، أن عقوبة إيقاف عبد الرزاق حمدالله ستبدأ مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يبدأ الموسم الرياضي الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية رسميًا فِيْ 25 أغسطس 2022.

وكشف المحامي الرياضي أن “المدة” بين الموسمين لا تدخل فِيْ عقاب الحمد الله. من أجل عدم الانتقاص من الطبيعة الرادعة للعقوبة.

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وأضاف أحمد الأمير “فِيْما يتعلق بفترة تعليق الدوري، بالنسبة لمعسكر المنتخب السعودي، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال 2022، فهِيْ تعد جزءًا من إيقاف الحمدالله، بطبيعة الحال”.

وأشار الأمير إلَّى أن الحمدالله سيستمر فِيْ أداء تمارينه مع نادي الاتحاد خلال فترة الإيقاف لكن … مجلس إدارة أنمار الهِيْلي سيقتطع جزء من راتبه. وفق القواعد والقوانين.