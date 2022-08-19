الحائلي يكشف حَقيْقَة “إهانته” جماهِيْر الاتحاد.. رد مثير

رد أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على الاتهامات الموجهة إليه بـ “إهانة” جماهِيْر الفريق الأول لكرة القدم.

واشتبك الحيلي بعَنّْف مع عدد من أنصار الاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

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وردا على سؤال حول تجديد عقد زياد الصحافِيْ قلب الظهِيْر العميد بمبلغ 7 ملايين ريال قال رئيس النادي “إذا جددنا نجومنا العالميين (صية)، وإذا سمحنا لهم (صية)”،

حَقيْقَة أن الهِيْلي أهان “جماهِيْر” الاتحاد

ونفى الهِيْلي، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير “تويتر”، توجيه أي “إهانات” إلَّى أنصار الاتحاد.

أكد أنمار الهِيْلي أن رده كان على معجب معين، لكن .. هناك مجموعة مشوشة أعلنت نفسها من بين مشجعي الاتحاد، وأنهم هم من يتخذون القرارات. وفق.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن هدفه الأول والأخير هُو إسعاد جماهِيْر الفريق الأول، وأي مبلغ ينفقه من “جيبه الخاص” يكون لهم.