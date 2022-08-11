الحائلي يكشف.. “سر” القرار الذي أغضب الملايين من جماهِيْر الاتحاد

ورد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي على “انتقادات” الجماهِيْر. بخصوص ميركاتو، فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

قامت الإدارة الاتحادية بتصفِيْة 4 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ من خلال التعاقد مع الثنائي المحلي أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي، وكذلك لاعب الوسط المصري طارق حامد والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا.

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بالإضافة إلَّى هذه الرباعية، يتفاوض العميد مع العديد من النجوم المحليين لإدراجهم فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول ؛ وفوقهم “احمد الكسار، احمد بامسعود، صالح العمري، محمد الصيعري”.

رغم كل هذا العمل الرائع إلا أن جمهُور نادي الاتحاد انتقد إدارة الهِيْلي. لعدم التعاقد مع المحور السوبر “8”.

– إذن .. لماذا لم توقع إدارة الهِيْلي على محور سوبر خارجي !

كشفت الصحفِيْة الرياضية منار شاهِيْن، المقربة من الإدارة الفِيْدرالية، عَنّْ سبب عدم تعيين مجلس الهِيْلي لمحور أجنبي سوبر هذا الصيف.

وأوضح شاهِيْن فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الاتحاد ساهم بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي، لدفع أتعاب النجم الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش، المهاجم السابق ؛ رفع عقوبة الحرمان من العقود.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن الإدارة الاتحادية ساهمت بالإضافة إلَّى السبعة ملايين، بمبالغ أخرى. من أجل الحصول على شهادة “الكفاءة المالية” وتسجيل الأعمال التجارية الجديدة.

وأكدت منار شاهِيْن أن كل هذه المبالغ المالية جعلت من الصعب عليه استئجار محور أجنبي سوبر، والاكتفاء بالأسماء الموجودة حاليًا فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم.