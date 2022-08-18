الحائلي يهاجم جماهِيْر الاتحاد بقسوة.. “صياح واستقالة وصفقات فاشلة”

فجأة وبشكل غير متوقع، دخل أنمار الهِيْلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، فِيْ “اشتباك عَنّْيف” مع جماهِيْر فريق كرة القدم الأول، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد. 2022-2023.

وعاش نادي الاتحاد أسابيع صعبة للغاية. من خسارة ألقاب دوري المحترفِيْن وكأس الملك 2022-2022 إلَّى قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ قضية الفوز والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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إلا أن الإدارة الفِيْدرالية تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تحقيق بعض المكاسب. وتحديدا دفع 42 مليون ريال. للحصول على شهادة “الكفاءة المالية”، لتسجيل صفقات صيفِيْة جديدة، وكذلك إغلاق قضيتي الثنائي الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش وأليكساندر بيسيتش.

وعلى الرغم من ذلك، استمر عشاق قلعة العميد فِيْ مهاجمة الهِيْلي ومجلسه، ما دفعه للرد عليهم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر.

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