الحائلي يهز الشارع السعودي.. ويتولى “منصب جديد” فِيْ الاتحاد !

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عَنّْ “منصب جديد” لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أنمار الهِيْلي داخل النادي.

وأثار الهِيْلي جدلا واسعا فِيْ المجتمع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية. وذلك بعد أن دخل فِيْ “صدام” مع جماهِيْر الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فِيْ البداية، وصف رئيس العميد جماهِيْر فريق كرة القدم الأول بـ “البكاء”، قبل أن يؤكد أنه كان يشير إلَّى “فئة الشارع”، مشيرًا إلَّى نجوم النادي والعاملين فِيْه.

* منصب جديد للهِيْلي داخل نادي الاتحاد

وأوضح المريسل فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن الهِيْلي سيتولى بنفسه شؤون فريق كرة القدم بنادي الاتحاد.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن الهِيْلي تولى شؤون فريق كرة القدم بالنادي. يأتي بعد رحيل الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي.

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وقدم البلوي استقالته من منصب المدير التنفِيْذي لفريق نادي الاتحاد لكرة القدم خلال اليومين الماضيين. بعد قرار إيقافه الصادر عَنّْ لجنة الاحتراف السعودية.

يذكر أن “بروفِيْشنال” كانت قد أعلنت فِيْ وقت سابق أن البلوي قد أوقف عَنّْ العمل لمدة 6 أشهر. للتفاوض مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع نادي النصر.