الحالة المطرية الصيفية مستمرة على أجزاء من السعودية و4 دول

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء، مشيرا إلى استمرار حالة الأمطار الصيفية.

حالة المطر المستمر

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر، إن حالة الأمطار الصيفية مستمرة، مع توقع هطول أمطار متفرقة اليوم في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة، وقد تمتد باتجاه نجران وجنوب الرياض. منطقة.

وأضاف المسند أن الوضع ممطر أيضا في أجزاء من قطر والإمارات وعمان واليمن.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، حدوث عواصف رعدية معتدلة إلى شديدة، من شأنها أن تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق نجران وجازان وعسير والباحة. ومرتفعات منطقة مكة التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

وما زالت الفرصة سانحة لتكوّن العواصف الرعدية في الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة 10 إلى 25 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتغير تدريجياً إلى الغرب بسرعة 15 إلى 30 كم. / ح في الجزء الأوسط والجنوب، تصل سرعتها إلى 45 كم / ساعة مصحوبة بسحب عاصفة.