الحالة المطرية الصيفية مستمرة وهذه مناطقها

قال الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم والرئيس السابق للجنة تسمية الظروف الجوية المميزة “التساميات” ان حالة الامطار الصيفية مستمرة مضيفا ان شدة الامطار اليوم قد تكون متوسطة الى متوسطة الغزارة في مرتفعات السروات. على العموم.

توقع هطول أمطار

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه على تويتر أن “هطول أمطار متوقعة في أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد إلى جنوب وغرب الرياض.

واستشهد بنموذج مناخي وقال إنه من المتوقع هطول الأمطار من خلال أكثر من نموذج مناخي عالمي من اليوم 25 يوليو إلى 3 أغسطس في أبها.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، عواصف معتدلة إلى قوية من شأنها أن تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة، في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا تزال الفرصة سانحة لتشكيل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية، وجو حار إلى طقس شديد الحرارة في أجزاء من المنطقتين الشرقية والجنوبية من مدينة الرياض.

حركة الرياح

وذكر التقرير أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 16-36 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة. إلى موجات متوسطة، بينما حركة الرياح السطحية في الخليج العربي تكون من الشمال الغربي إلى الشمال بسرعة 15 إلى 30 كم / ساعة، والأمواج من ارتفاع نصف متر إلى متر واحد وحالة البحر خفيفة.