الحالة المطرية تحطم أرقام السجلات المناخية منذ أكثر من 50 عامًا

كشف رئيس لجنة ال المناخية وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، أن هطول الأمطار في 22 صيفًا استوائيًا حطم الأرقام القياسية للمناخ المسجلة منذ أكثر من 50 عامًا.

حالة # orbit_22 أمطار الصيف المعجزة حطمت سجلات الطقس التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عاما !!

بل في طول فترتها الزمنية، واتساع منطقتها الجغرافية، وشدة هطول الأمطار اليومية فيها، فاقت ما سجل في كتب التاريخ في القرنين الماضيين من أمطار الصيف‼ ️ .. هذا والله أعلم . pic.twitter.com/0PqqTJgmtR

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 19 أغسطس 2022

ونشر المسند مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يظهر طائرة الخطوط السعودية وسط المطر والبرق والرعد.

تحطيم سجلات الطقس

وقال في تغريدته “الحالة الرائعة لمركبة Tropic 22، أمطار الصيف، حطمت الأرقام القياسية المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عامًا”.

وأضاف أن حالة الأمطار تجاوزت أيضا في امتدادها الزمني واتساعها الجغرافي وشدة هطول أمطارها اليومية ما سجلته كتب التاريخ خلال القرنين الماضيين من أمطار الصيف.

توثيق موجات الأمطار الاستوائية

تقرر تسمية “مدار 22” بسبب ندرة حالة هطول أمطار الصيف في المملكة. لأن لها معنى مهم.

وقال المسند في وقت سابق إن الجمعية السعودية للطقس والمناخ، ممثلة بلجنة المصطلحات، وافقت على الاسم لتوثيق موجات الأمطار المدارية طويلة الأمد، والتي بدأت في أواخر يوليو واستمرت في أغسطس، مشيرة إلى أن نطاقها يشمل معظم المملكة العربية السعودية. . العربية ودول الخليج واليمن وغرب إيران.

سبب تسمية المدار 22

وأضاف أن معنى التوثيق بهذا الاسم يأتي من كلمة المدار وهي اختصار للاختصارات المدارية التي تنشأ من النشاط الموسمي غير المعتاد لحركة الرياح في المحيط الهندي، مع ما يسمى الرياح الموسمية.

أما عن معنى الرقم 22 فهو صيف هذا العام 2022 م، علما أن الغرض من الاسم هو توثيق الحالة المناخية النادرة في الزمان والمكان وبهذه الاستمرارية.