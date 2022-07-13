الحبوب الأوكرانية تتحرك عبر البحر الأسود.. اتفاق ينتظر التوقيع النهائي

تنتظر ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية انفراجة، باتفاق تم التوصل إليه مع روسيا بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، فِيْ وقت تتهم فِيْه الولايات المتحدة وأوروبا موسكو بالتسبب فِيْ أزمة غذاء عالمية.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عَنّْ اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن.

وأضاف أكار فِيْ بيان أن الاتفاقية ستوقع الأسبوع المقبل عَنّْدما تجتمع الأطراف مرة أخرى، فِيْ إشارة إلَّى اتفاق الطرفِيْن على ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب فِيْ الموانئ.

قالت أوكرانيا يوم الأربعاء إن التوصل إلَّى اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب التي منعتها روسيا يبدو قريبًا، حيث تستضيف تركيا محادثات رباعية، مما عزز الآمال فِيْ إنهاء أزمة عرّضت الملايين لخطر المجاعة.

ونقل عَنّْ وزير الخارجية دميترو كوليبا قوله قبل بدء المحادثات إن كييف تعتقد أن الاتفاق “على بعد خطوتين فقط”، على الرغم من أن المشاركين الآخرين بدوا أقل تفاؤلا.

فِيْ غضون ذلك، أبلغت عدة مدن أوكرانية عَنّْ قصف روسي مكثف، وعلى الرغم من أن اتفاق الحبوب لم يكن مرتبطًا بإحراز تقدم فِيْ المحادثات لإنهاء الحرب، كان كوليبا متشائمًا بشأن آفاق السلام.

لا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة فِيْ صوامع فِيْ ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطع السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهُو جزء مما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” فِيْ أوكرانيا ولكن كييف والغرب يراها. كحرب عدوان غير مبررة.

وجرت المحادثات فِيْ اسطنبول بين المسؤولين الأوكرانيين والروس والأتراك والأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة فِيْ مكان لم يكشف عَنّْه.

وقال كوليبا لصحيفة الباييس الإسبانية قبل الاستئناف “نحن على بعد خطوتين من اتفاق مع روسيا. نحن فِيْ المرحلة النهائية والآن كل شيء يعتمد على روسيا”.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن موسكو قدمت مقترحات لحل قضية الحبوب فِيْ أسرع وقت ممكن.

ونشرت تركيا صورة للاجتماع ظهر فِيْه الوفدان الروسي والأوكراني جالسين أمام بعضهما البعض، مع عبوس واضح على وجوه أعضائهما.

أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح فِيْ العالم. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت عباد الشمس، لذا فإن التوصل إلَّى اتفاق لإنهاء حظر التصدير أمر حيوي للأمن الغذائي، خاصة بين البلدان النامية، ولاستقرار السوق.

أزمة الغذاء

وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بتفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات إمداد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.

لكن موسكو تلقي باللوم على أوكرانيا فِيْ ذلك، متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا الذي يشكل تهديدا لعمليات الشحن.

كَمْا انتقدت روسيا الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن الخاصة بها.

ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة قيد المناقشة فِيْ محادثات الأربعاء تشمل فكرة توجيه سفن أوكرانية لسفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة، وأن روسيا توافق على هدنة بينما يتم نقل الشحنات بينما تركيا مدعومة من الأمم المتحدة. تفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب الأسلحة. .

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عَنّْ بيوتر إليتشيف رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية قوله إن روسيا تريد السيطرة على السفن وتفتيشها لاستبعاد التهريب.

وأضاف أن روسيا مستعدة لتسهِيْل ملاحة السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عَنّْ مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة “العوائق أمام الصادرات” الناجمة عَنّْ العقوبات الغربية، فِيْ إشارة إلَّى مجالات “تأمين الشحن، والخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، والعمليات المصرفِيْة”.

واصلت روسيا تصدير الحبوب منذ بدء الحرب فِيْ 24 فبراير، لكن هناك نقصًا فِيْ السفن الكبيرة حيث يخشى العديد من المالكين إرسالها إلَّى المنطقة، فِيْ حين ارتفعت أيضًا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.

من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيدلي بتصريحات فِيْ وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن المحادثات التي جرت فِيْ تركيا بشأن استئناف تصدير الحبوب من ميناء أوديسا، مبينا أنه يعتقد أن ما حدث كان إيجابيا.