الحبوب تصرف 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن سداد أقساط الدفعة العاشرة من الهليون المحلي بما في ذلك القسط الخامس للمستفيدين من العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية. والذين قدموا المبالغ التي تم تخصيصها لهم لهذا الموسم 1444/1444 هـ، وأغلقوا الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “مي كوزيتشا” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وردت كمية القمح

بلغ اجمالي المبلغ المودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60،953،812) ريال، لصافي المبلغ المستلم (34،489) لـ (104) مزارع، حيث بلغ المبلغ المستلم من المزارعين حتى تاريخه (493،310). ) طن مضروباً في عدد (1،694) مزارعًا.

ومع اقتراب انتهاء موسم الاستقبال لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين إلى إغلاق حساباتهم بسرعة بمجرد اكتمال تسليم المبالغ المخصصة لهم، بحيث يمكن إيداع الدفعات التالية وفقًا للمبالغ المسلمة. وبعد استكمال إجراءات الة.