الحبوب تغمر العالم.. 656 ألف طن من أوكرانيا فِيْ أقل من شهر

فِيْ تطور جديد للتخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية، استمرت اتفاقية الحبوب الأوكرانية فِيْ إنتاج الفاكهة، حيث تم شحن أكثر من 656000 طن من الحبوب.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم السبت 20 أغسطس، أنه تم شحن 656349 طنًا من الحبوب الأوكرانية منذ بداية الشهر بموجب اتفاقية اسطنبول.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به “أكار” أثناء مرافقته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته لـ “مركز التنسيق المشترك” لشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق اسطنبول، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

بعد لقائه مع ممثلين عَنّْ تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة فِيْ مقر “مركز التنسيق المشترك”، قال أكار إن الصراع الروسي الأوكراني زاد من مخاطر أزمة الطاقة والغذاء فِيْ العالم.

وأضاف أن هذه الأزمة ولدت الحاجة إلَّى إنشاء ممر آمن فِيْ البحر لشحن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية إلَّى الدول المحتاجة فِيْ أسرع وقت ممكن.

وقال أكار إن 51 سفِيْنة شحن غادرت موانئ أوكرانيا منذ بداية أغسطس، وعلى متنها 656349 طنا من الحبوب.

وأعرب أكار عَنّْ ثقته فِيْ أن المركز الذي نجح فِيْ تنفِيْذ أنشطته حتى الآن ويعمل فِيْ انسجام كبير، سيواصل أنشطته بنجاح كَمْا هُو مخطط له.

وشهدت مدينة اسطنبول فِيْ 27 تموز (يوليو) الماضي افتتاح مركز التنسيق لضمان سلامة شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

فِيْ 22 يوليو من نفس الشهر، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حفل التوقيع على “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا. وأوكرانيا والأمم المتحدة فِيْ اسطنبول.

تضمن الاتفاقية أمن صادرات الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلَّى العالم.