الحبوب تنهي ترسية مناقصة القمح لـ 2022 بكمية 495 ألف طن

أكملت الهيئة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022 م، بكمية 495 ألف طن، على أن يتم توريدها من أصول أوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن موانئ المملكة تواصل استقبال سفن القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبينا أن عقد هذه الدفعة يندرج ضمن إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح وإبقائه عند مستويات آمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

الدفعة الثالثة

وبين أن مدة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يناير 2023 م، بواقع 8 سفن موزعة على 3 سفن لميناء جدة الإسلامي بكمية 185 ألف طن، 3 سفن لشركة ينبع التجارية. ميناء بكمية 185 ألف طن وسفينتين لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن وتم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب عرض 13 منها للمناقصة وترسية 4 شركات. بأقل سعر للشحنات المطلوبة.

موسم تلقي القمح

جدير بالذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للحملة الزراعية الحالية مستمر حتى أكتوبر المقبل، وقد تم استلام مبلغ 326 ألف طن، ضمن خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيزها الإستراتيجي. مخازن. هنا.