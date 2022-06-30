الحبوب توافق على ة سعر شراء القمح للموسم الحالي

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في دورته 194 على ة سعر شراء القمح المحلي للمزارعين للموسم الحالي 1444/1444 هـ (2022). ج، بعد إغلاق موسم الاستلام الحالي والمقرر في أكتوبر (2022).

زيادة سعر الصرف

وأوضحت المؤسسة أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة سعرية إن وجدت في حالة قيام المؤسسة بإرساء مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ البداية. من الحملة الزراعية الحالية يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة قد وافق سابقاً على زيادتين في سعر شراء القمح للمزارعين خلال الحملة الزراعية الحالية تماشياً مع الأسعار العالمية المرتفعة.

شراء المؤسسة للقمح المحلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 16/1/1438 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) وتاريخ 30/11/1444 هـ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت شراء المؤسسة العامة للحبوب القمح في حال اختيار زراعة القمح كبديل للعلف الأخضر لمدة خمس سنوات لا تتجاوز مليون ونصف طن سنويا بسعر الأسعار التي تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية الحالية.