الحبوب فِيْ الطريق.. مركز “تنسيق الصادرات” يبدأ مهمته فِيْ إسطنبول

تم افتتاح مركز التنسيق لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رسميًا، اليوم الأربعاء، فِيْ اسطنبول، وفقًا للاتفاقيات الموقعة فِيْ 22 يوليو.

بموجب هذه الاتفاقيات التي مدتها أربعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيتم تكليف هذا المركز بإجراء عمليات تفتيش للسفن عَنّْد الإبحار وعَنّْد وصولها إلَّى اسطنبول للتحقق من أنها تنقل الحبوب فقط.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فِيْ حفل قصير إن المركز الواقع فِيْ أكاديمية عسكرية سيديره “خمسة ممثلين لروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلَّى تركيا، بعدد متساوٍ من العسكريين والمدنيين. ”

تعاني الأسواق العالمية من نقص حاد فِيْ المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح الأوكراني، الذي توقف فِيْ الموانئ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير.

وقال أكار إن القوافل ستبحر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني. وأضاف أن “الاستعدادات والتخطيط لإبحار السفن الأولى جارية”.

فِيْ الوقت نفسه، أعلنت البحرية الأوكرانية أن هذه الموانئ الأوكرانية الثلاثة “استأنفت العمل”.

وبعد أن أشار إلَّى أنه “لن يكون هناك وجود عسكري” حول هذه القوافل، أحصى المهام التي ينبغي أن يقوم بها مركز التنسيق المركزي.

سيتعين على المركز تسجيل وتتبع السفن التجارية التي ستشارك فِيْ القوافل ومراقبتها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية وتفتيش السفن “بواسطة فرق تفتيش مشتركة فِيْ الأماكن المناسبة” أثناء التنزيل فِيْ الموانئ الأوكرانية وعَنّْد وصولها إلَّى الموانئ التركية. .

إذا لزم الأمر، فإن إزالة الألغام هِيْ التي تقرر وتنظم “من قبل الأطراف”. وقال الوزير التركي إن ذلك “ليس ضروريا فِيْ هذه المرحلة”.

وأضاف أن “العاملين هنا يدركون أن عيون العالم كله عليهم”، معربًا عَنّْ أمله فِيْ أن “يساهم المركز بأفضل طريقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والسلام الجماعي”.

بعد الضربة الروسية على أوديسا صباح السبت، فِيْ اليوم التالي لتوقيع اتفاقية التصدير، قالت تركيا إنها “قلقة”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صباح الأربعاء إن “الهجوم فِيْ أوديسا أثار قلق الجميع”.

وأضاف تشاووش أوغلو أنه “ليس من أنواع الهجمات التي تمنع الميناء من العمل، لكن لا ينبغي تكرارها”.

واضاف “نأمل ان يكون تنفِيْذ الاتفاق ممكنا دون مشاكل”.