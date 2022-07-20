أكد الأستاذ طارق الحبيب الأخصائي النفسي الاستشاري، أن خيانة الزوج لزوجته لا تتعارض مع حبه لها.

الأستاذ طارق الحبيب خيانة الزوج لزوجته لا تتعارض مع حبه لها. قد يحبها ويخدعها أو لا يحبها أو يغش بها ؛ الخيانة فعل مستقل لا علاقة له بالحب.تضمين التغريدة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/QgqllCcgdc

– روتانا الخليج (Khalejiatv) 19 يوليو 2022

وتابع الحبيب، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا الخليج، أن الزوج يستطيع أن يحب زوجته ويخونها، وقد لا يحبها أو يخونها، مؤكدًا أن الخيانة فعل مستقل لا علاقة له بالحب.

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وشدد على أن الخيانة فعل مكروه في كل الأحوال، فكلما أحب الإنسان أكثر، وأرقى وتقوى، كلما استطاع أن يتجنب الخيانة، ولا يتخلف عن شهواته.

وأشار إلى أن الكفر يجب أن يقتصر على ركنه، إذا كان الرجل سيئا، فحتى بدون كفر ليس له علاقة بزوجته، ولكن إذا كان غير ذلك، فلا يجب أن يبقى في تلك المنطقة مدة طويلة، و يتم تسهيل عودة الرجل في هذه الحالة.