الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعاً في مسجد نمرة

وأدى حوالي 400 ألف شخص صلاة الظهر والعصر القصيرة والمجمعة في مسجد نمرة بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء.

#يحدث الآنيؤدي الحجاج صلاة الظهر والعصر مجتمعة وقصيرة على مستوى عرفات. # سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/Cts26evQ1T

– مناطق واس (RegionesSPA) 8 يوليو 2022

صلاة الظهر والعصر

قصر الصلاة، ركعتان للظهر وركعتان للعصر، ولكل منهما مسكن منفصل، وسط منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع القطاعات الحكومية.

خطبة عرفة في مسجد نمرة

وحث خطيب عرفة الشيخ الدكتور محمد العيسى الحجاج والمسلمين على الابتعاد عن الفتنة، ونبذ الفتنة والخلاف، والتمسك بحبل الله، واتباع السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. السلام.

ودعا الشيخ عيسى المسلمين في كل مكان إلى حسن الخلق، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن حسن الخلق قيمة مشتركة بين جميع الناس ويقدرها المسلمون وغيرهم. إنه سلوك عقلاني في الكلام والفعل.

نجاح خطة الحج الأولى

من جهته، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح المرحلة الأولى من الخطة الرئاسية لحج هذا العام دون وقوع حوادث بين الحجاج. للحرمين الشريفين.

وأكد السديس أن الخطة التي قامت على محاور تشغيلية عديدة تهدف إلى خدمة الحجاج على أعلى المستويات قد حققت أهدافها بحمد الله.

ولفت إلى أن التعاون المثمر مع كافة الجهات التي تعمل في خدمة الحجاج أتاح تكامل الجهود وانسجام الأعمال وتحقيق ما هو مأمول، مبينا أن العمل لا يزال جاريا لتوفير الأمن والسلام. بيئة صحية في الحرمين الشريفين، لخدمة الحجاج، وإبراز الصورة العامة المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقيين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.