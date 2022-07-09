الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

وأدى الحجاج طواف الإفاضة وسط نظام متكامل من الخدمات لتسهيل أداء مناسكهم وتسهيل عبادتهم.

خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام

قدمت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين خدمات مميزة لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة وتحقيق الراحة والطمأنينة ليؤدي حجاج وزوار المسجد الحرام عبادتهم بكل راحة وثقة.

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس، أمس التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج التوجه إلى مزدلفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج. ليؤدوا مناسكهم بسلام وأمان، بعد أن أعطاهم الله الوقوف بعرفات العليا واجتياز أكبر ركن من أركان الحج.