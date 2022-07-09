الحجاج يرمون جمرة العقبة وسط انسيابية في التنقل

اجتمع حجاج الرحمن منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، لتدشين جمرة العقبة في منى، وسط حركة انسيابية وفق خطة التجميع المعدة لها.

لا تدفع أو تدفع

وواصلت وكالة الأنباء السعودية التنسيق مع ضيوف الرحمن لإلقائهم في الجمرات دون تزاحم أو تدافع، ولحمد الله على الطوابق الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كافة خدمات الأمن والصحة والإسعاف والدفاع المدني. إلى جانب رجال الأمن المكلفين بتنظيم حركة الحجاج في ساحات جسر الجمرات ومداخله ومخارجه.

جهود أمنية

ورصدت عدسات واس الجهود التي يبذلها رجال الأمن والكشافة لتقديم المشورة وتوجيه الحجاج لاستخدام الأدوار في منشأة الجمرات للحجر والالتصاق بمسارات الجسر بما يوفر الراحة للحجاج وسهولة الحركة.

اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بانسياب تدريجي وآمن على دفعات وموزعة في الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة إلى أماكن إقامتهم كانت سلسة ومرنة، بينما كانت الممرات تميزت منى بشكل عام بالمرونة في حركة السيارات وحركة الحجاج.

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